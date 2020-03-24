Дождитесь утра: Минздрав впервые не дал статистику по коронавирусу за сутки

В понедельник, 23 марта, в Украине по предварительным данным коронавирусом заразилось 10 человек, однако официальная статистика будет опубликована лишь утром на следующий день.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена завтра на 9:00", – сказал Ляшко.

Стоит отметить, что ранее, с первых обнаруженных случаев коронавируса в Украине, Минздрав вечером каждый день давал информацию о новых заболевших. 23 марта цифры впервые решили отложить до утра.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 марта, у одной из жительниц Закарпатской области было предварительно подтверждено заражение коронавирусом Covid-19.