Где в Киеве лечат больных коронавирусом: обнародован полный список больниц

В Киеве на данный момент семь медицинских учреждений, где могут принимать и лечить больных с диагнозом коронавирус COVID-19.

Об этом стало известно из сообщения столичных властей.

Так, к приему зараженных этим вирусам готовы: Александровская больница (эта больница начала первой принимать больных COVID-19, и там находятся 20 таких пациентов), Киевские городские больницы 4 и 9, детская клиническая инфекционная больница, роддома №3 и 5. В этих учреждениях есть экспресс-тесты, и все материалы для защиты.

При этом Киевская городская больница №8 не входит в список учреждений, которые могут быть использованы для приема пациентов с коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", ранее из официальных источников стало известно, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, из них в Киеве - 31 и Киевская область - 22.