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Ударят морозы до минус 5: синоптики уточнили прогноз по Украине

среда, 25 марта 2020, 06:20
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Фото: pixabay

В среду, 25 марта, в Украине уже немного потеплеет, а осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны прогнозируют днем +3...+5 градусов за Цельсием. На востоке чуть теплее: +5...+8 градусов.

На севере и в центральных регионах средняя дневная температура воздуха составит +4...+6 градусов. На юге теплее всего: +7...+11 градусов тепла.

Осадков не будет, во всех областях солнечно и ясно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 25 марта обещают днем +4...+6 градусов за Цельсием. Также без осадков и солнце.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.

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