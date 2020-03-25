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​В аэропорту "Борисполь" начали делать тесты на коронавирус: появилось интересное видео

среда, 25 марта 2020, 08:44
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Фото: Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" начали делать экспресс-тесты на коронавирус тем, кто прилетел из "опасных" стран.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Тест занимает около двух минут. Его проводят, чтобы предотвратить распространение коронавируса.


Как сообщал "Апостроф", накануне количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на три человека. Все трое новых заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Лидерами по количеству зараженных остается Черновицкая область. Дальше идут Киев и Киевская область.

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