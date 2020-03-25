​В аэропорту "Борисполь" начали делать тесты на коронавирус: появилось интересное видео

В аэропорту "Борисполь" начали делать экспресс-тесты на коронавирус тем, кто прилетел из "опасных" стран.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)



Тест занимает около двух минут. Его проводят, чтобы предотвратить распространение коронавируса.





Как сообщал "Апостроф", накануне количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на три человека. Все трое новых заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Лидерами по количеству зараженных остается Черновицкая область. Дальше идут Киев и Киевская область.