Заробитчане возвращаются домой: появилось фото огромной толпы на границе с Польшей

На украинско-польской границе заробитчане-украинцы толпой ждут автобусов, чтобы попасть домой из-за эпидемии коронавируса.

Фото сделано 24 марта из кабины фуры, его отправил "Апострофу" очевидец.

На пропускном пункте Ягодин - Дорогуск на польской стороне люди выстроились, чтобы попасть на родину. Пройти пешком там они не могут, потому ожидают транспорт, чтобы проехать.

Отметим, что огромное количество людей стоят вместе, не придерживаясь дистанции. Если кто-то из них заражен коронавирусом, то при такой контакте могут заразится практически все.