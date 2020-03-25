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Заробитчане возвращаются домой: появилось фото огромной толпы на границе с Польшей

среда, 25 марта 2020, 19:29
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На украинско-польской границе заробитчане-украинцы толпой ждут автобусов, чтобы попасть домой из-за эпидемии коронавируса.

Фото сделано 24 марта из кабины фуры, его отправил "Апострофу" очевидец.

На пропускном пункте Ягодин - Дорогуск на польской стороне люди выстроились, чтобы попасть на родину. Пройти пешком там они не могут, потому ожидают транспорт, чтобы проехать.

Отметим, что огромное количество людей стоят вместе, не придерживаясь дистанции. Если кто-то из них заражен коронавирусом, то при такой контакте могут заразится практически все.

Как сообщал "Апостроф", 24 марта в Польше ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса, они продлятся до 11 апреля. Жителям нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин.

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