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Гривна подешевела перед выходными: курс валют от НБУ

пятница, 27 марта 2020, 08:29
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Официальный курс доллара относительно гривны, установленный Национальным банком Украины на пятницу, 27 марта, достиг своего максимума в этом году.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора,

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар. Таким образом доллар подорожал на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и вырос до максимума в этом году.

Предыдущее максимальное значение было зафиксировано во вторник, 24 марта, когда официальный курс был на уровне 28,1126 гривен за доллар.

Как ранее сообщал "Апостроф", в последнюю неделю марта эксперты ожидают продолжение роста курса доллара по отношению к гривне.

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