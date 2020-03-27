Гривна подешевела перед выходными: курс валют от НБУ

Официальный курс доллара относительно гривны, установленный Национальным банком Украины на пятницу, 27 марта, достиг своего максимума в этом году.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора,

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар. Таким образом доллар подорожал на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и вырос до максимума в этом году.

Предыдущее максимальное значение было зафиксировано во вторник, 24 марта, когда официальный курс был на уровне 28,1126 гривен за доллар.

Как ранее сообщал "Апостроф", в последнюю неделю марта эксперты ожидают продолжение роста курса доллара по отношению к гривне.