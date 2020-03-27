Транспорт для избранных: появились свежие фото и видео из киевского "коронабуса"

Стало известно, что происходит в общественном транспорте Киева, после того как в столице ужесточили карантин и разрешили проезд наземным транспортом лишь по спецпропускам.

Коронавирус расползается по США и продолжает убивать: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Соответствующие фото и видео снял собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Я прокатился в троллейбусе. Ничего необычного, некоторые люди уже внутри троллейбуса снимают маски. Пассажир, назвавшийся полицейским, сказал, что благодаря карантину уменьшилось количество преступлений", - прокомментировал он.

На фото видно, что в автобусе безлюдно, полицейский лично проверяет документы пассажиров и пропускает в салон троллейбуса.

В основном в общественном транспорте все в масках, но есть исключения.

"Коронабус. Многие киевляне наверное уже и не помнят, как выглядит троллейбус изнутни. Я прокатился на транспорте для избранных", - подписал видео автор.

Напомним, что в связи с остановкой общественного транспорта в Киеве, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров со спецпропусками, проезд которым будет разрешен.