В Украине выпустили партию новых боевых машин: фото

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пятница, 27 марта 2020, 13:04
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В рамках выполнения Государственного оборонного заказа компания "Украинская бронетехника" завершила производство партии специализированных бронированных автомобилей "Новатор" для нужд Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Эти бронеавтомобили приспособлены к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. Они укомплектованы радиостанцией, приборами ночного видения, автоматической системой пожаротушения, видео-регистратором специального типа и полуавтоматической системой подкачки шин.

Автомобиль с колесной формулой 4 × 4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем способен преодолевать без подготовки водные преграды глубиной до 1,4 м и подъемы до 60%, а также развивать скорость по шоссе от 140 до 170 км / ч в зависимости от типа двигателя.

Запас хода по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам - 1000 км.

Защита "Новатора" соответствует классу ПЗСА-4 (от пули ЛПС 7,62 мм и винтовочного патрона 57-Н-323с с расстояния 10 м). Противоминная защита днища способен выдерживать подрыв двух ручных гранат типа РГД-5.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Киевский бронетанковый завод" передал ВСУ новую партию модернизированных танков Т-72.

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