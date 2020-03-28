Настоящая весна: синоптики рассказали о погоде в последнюю субботу марта

В субботу, 28 марта, в Украине будет настоящая весенняя погода, по всей стране будет тепло, осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики на сайте Украинского гидрометцентра.

На всей территории Украины прогнозируют переменную облачность, но временами будет показываться солнце. Температура воздуха по всей стране прогреется не ниже +14 градусов по Цельсию.

Теплее всего будет в Николаевской и Кировоградской областях, где ожидается до 17 градусов выше нуля. В то же время в Крыму и Одессе будет прохладнее – до 14 градусов. На остальной территории страны воздух прогреется днем до +14...+15 градусов.

Ночные заморозки возможны только в Ивано-Франковской области, где ночью прогнозируют от -1 до +1 градусов.

В Киеве днем будет +13...+15 градусов по Цельсию, ночью - +2...+4 градуса, обачно, но без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", с четверга, 26 марта, в Украине будет теплеть и установится настоящая комфортная весенняя погода.