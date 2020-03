Альтернатива есть: названы действенные методы снижения вреда от курения

По официальным данным Госстата, на данный момент количество курильщиков в Украине составляет 5,6 млн человек. Из них более 62% хотят избавиться от этой привычки, а 500 тыс. ежегодно бросают курить, заявляет МОЗ.

Вместе с тем, наблюдается глобальная тенденция перехода на альтернативные бездымные продукты.

Ученые подтверждают актуальность и действенность альтернативных методов снижения вреда от курения. Так, в исследовании Royal College of Physicians ученые подчеркивают, что никотинозамещающая терапия (НЗТ) и электронные сигареты вместе с профессиональной медицинской поддержкой значительно снижают риск для здоровья и потенциально менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Это объясняется тем, что данные методы обеспечивают курильщиков никотином без вредных продуктов горения, которые есть в обычных сигаретах. Euromonitor International отмечает, что в 2019 году более 40 млн потребителей во всем мире пользовались альтернативными продуктами, а к 2025 году их число может вырасти до 55 млн человек.

Также, согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале Journal of the American College of Cardiology, после перехода курильщиков на альтернативные никотиносодержащие продукты, были отмечены значительные изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы. Ученые отмечают, что у взрослых курильщиков, которые в течение одного месяца пользовались альтернативными продуктами, было диагностировано меньше сердечно-сосудистых заболеваний на 13% и общее улучшение здоровья сосудов.

Обращая внимание на положительные особенности использования данных методов, важно отметить, что наука все еще не имеет достаточно исследований, которые могли бы описать влияние альтернативных продуктов на здоровье пользователей в долгосрочной перспективе. Поэтому, если вы не курите - не начинайте, если курите - отказывайтесь, если не отказываетесь, то меняйтесь.