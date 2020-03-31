Кто чаще болеет коронавирусом в Украине: обнародована статистика по возрасту и полу

В Украине из всех лиц, которые заболели коронавирусом, 51% составляют женщины и 48% - мужчины.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве.

Также, по словам главного государственного врача, больше всего зараженных в Украине находятся в возрасте от 30 до 59 лет – их 60%.

"Возрастная структура распределения всех заболевших: наибольшее количество в процентном отношении – у нас сегодня люди в возрасте от 30 до 59 лет - около 60% всех случаев коронавирусной болезни зарегистрированы в этой возрастной категории. По распределению женщины-мужчины, 51% - женщины, 48% - мужчины", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 10:00 31 марта в Украине выявлено 549 зараженных коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев заражения.

В Украине, по официальным данным, по состоянию на вечер 30 марта 13 больных коронавирусом умерли и 8 человек выздоровели.