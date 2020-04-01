Как лучше спать при коронавирусе: китайские медики сделали интересное наблюдение

Врачи из Медицинской школы Юго-Восточного университета и других исследовательских центров страны установили, что поза лицом вниз облегчает дыхание при коронавирусе.

Результаты исследования опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В течение шести дней медики наблюдали 12 пациентов в госпитале Цзиньинтань города Уханя, которые нуждались в искусственной вентиляции легких.

Оказалось, что чередование положений лицом вниз и вверх позитивно сказывалось на работе легких.

Также исследователи пришли к выводу, что если больной COVID-19 спит лицом вниз, это помогает ему легче дышать.

Профессор Хайбо Цю, который руководил научной работой, отметил, что ученым впервые удалось описать работу легких у пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Исследователи отметили, что число пациентов было небольшим и трое из них умерли. Тем не менее, новые выводы заслуживают внимания. К ним необъодимо прислушаться в будущем при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщал "Апостроф" большинство людей, умерших от коронавируса в Украине, имели сопутствующее хроническое заболевание - сахарный диабет.