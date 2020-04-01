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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Почему экспресс-тесты на коронавирус "врут": врач дал детальное разъяснение

среда, 01 апреля 2020, 14:07
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Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 дадут корректный результат только после того, как вирус находится более 5 дней в организме человека, поэтому врачи призывают не спешить с обращениями к врачу сразу после контакта с предположительно больным человеком.

Об этом сообщил врач-анестезиолог, эксперт МОЗ Сергей Дубров, передает сообщество "Врачи-эксперты МОЗ Украины" в Facebook.

Также врач перечислил критерии, при которых следует обращаться в больницу за тестированием на COVID-19 и призвал не паниковать после контакта с зараженными лицами.

"Не стоит также паниковать и пытаться без серьезных на то оснований срочно тестировать себя и всех родственников. Есть четкие критерии, которые определяют необходимость экспресс-тестирование: близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили захворення СOVID-19, наличие клинических симптомов заболевания", - отметил врач.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский педиатр порекомендовал домашнее лечение при легком протекании коронавируса COVID-19, но также назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачам.

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