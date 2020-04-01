Сгорела в считанные дни: под Черновцами коронавирус убил украинку, вернувшуюся из Франции

В ночь на 1 апреля, в Черновицкой области умерла женщина, у которой врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом сообщает "УНИАН".

Заместитель председателя Новоднестровской городского совета Игорь Нажига сообщил, что в ночь на 1 апреля умерла жительница села Ломачинцы Сокирянского района, у которой накануне подтвердили коронавирус.

По информации Нажиги, женщине было более 70 лет.

Она накануне вернулась из Франции, где находилась в гостях у дочери.

В инфекционное отделение больницы в Сокирянах женщину с подозрением на коронавирус доставили 27 марта, а 29-го медики получили лабораторное подтверждение коронавируса у пациентки.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.