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В СМИ рассказали, как у Сытника незаконно собирали компромат для дискредитации САП и ГПУ - документы

среда, 01 апреля 2020, 12:25
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Переписка подчиненных Артема Сытника свидетельствует о попытках дискредитации других силовиков, которые расследовали незаконную деятельность НАБУ.

Документы из переписки подчиненных Артема Сытника, опубликованные "Обозревателем", подтверждают, что детективы НАБУ по указанию начальства занимались сбором компромата и составлением досье на работников ГПУ и руководителя САП Назара Холодницкого.

Об этом сообщают Українські новини.

После громких скандалов с незаконной прослушкой САП агентами НАБУ подчиненные Артема Сытника продолжали "копать" против Холодницкого, пытаясь найти поводы для его дискредитации. Об этом свидетельствует внутренний документ, подготовленный работниками НАБУ для Гизо Углавы, первого заместителя Сытника, в котором детективы НАБУ отчитывались о поставленном им задании - придумать поводы для дискредитации руководителя САП. Таким поводом могло бы стать знакомство Холодницкого с Андреем Богданом, но уже в 2019 году сменилась власть, и Богдан стал руководителем Офиса президента - эта версия оказалась неудобной для Сытника, который уже начал обоснованно переживать за должность, пишет "Обозреватель".

Кроме САП, НАБУ воевало с Генпрокуратурой - с заместителем генпрокурора Столярчуком и департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики. 12 августа 2016 года работники этого департамента ГПУ задержали двух работников оперативно-технического подразделения НАБУ во время проведения "негласных мероприятий" - слежки детективов за работниками Генпрокуратуры. Приведенные документы — это "черный список" работников ГПУ с фотографиями и "списком обид", причиненных работниками прокуратуры шпионам из НАБУ. Этот список получил Гизо Углава от своих подчиненных.

НАБУ уже обвиняли в том, что якобы получив от суда разрешение на прослушку 18 человек, на самом деле бюро незаконно прослушивало около 140. Опубликованные ранее материалы переписки свидетельствуют, что НАБУ прослушивало, собирало досье и сливало компромат иностранным государствам. Объектом таких незаконных действий были преимущественно политики, бизнесмены и работники правоохранительных органов.

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