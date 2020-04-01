В Украине прошли испытания новейшей ракеты: опубликовано мощное видео

На военном полигоне в Одесской области прошли успешные испытания модернизированной версии реактивной системы "Ольха", способной поражать цели на расстоянии 120 километров.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Совета национальной безопасности и обороны.

Как сказано в подписи к видео, успешные испытания ракеты "Ольха-М" прошли 30-31 марта на полигоне в Одесской области.

Эта ракета создается предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу производства. В отличии от своей предшественницы, которая была способна поражать цели на расстоянии всего 70 километров, "Ольха-М" работает с целями на расстоянии 100-120 километров.





То есть ракетная система, установленная в Бахмуте, сможет уничтожить цели в Донецке, Горловке, Енакиевом, Хрустальном, Алчевске, Луганске и на большинстве территорий, которые сейчас оккупированы российскими военными и их наемниками.

Как ранее сообщал "Апостроф", на выставке "Оружие и безопасность-2019" показали сверхзвуковую ракету "Молния", которая является новым поколением противокорабельных ракет.