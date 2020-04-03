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Массовый эксперимент: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине

пятница, 03 апреля 2020, 17:58
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Препараты из официально утвержденного в Украине протокола лечения пациентов с COVID-19 не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности использования.

Об этом в Facebook написала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Утверждение такого протокола на уровне страны - очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах", — пишет медик.

Супрун подчеркнула, что любой препарат может быть включен в протокол лечения только по результатам клинических исследований.

"Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в пределах строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетов о таком использовании", — пояснила она.

По данным Супрун, все препараты, включенные в украинский протокол имеют недоказанную эффективность и несут потенциальную опасность для пациентов. Она добавила, что ВОЗ начинает клинические исследования препаратов от коронавируса. В частности будет изучаться эффективность четырех препаратов и их комбинаций относительно действия на SARS-CoV-2.

Вместе с тем, ВОЗ не рекомендует использовать исследуемые препараты вне контролируемых клинических исследований.

"Уже есть сообщения о неудачных попытках самолечения хлорохином в США. В результате один человек скончался, другой находится в реанимации. Люди выпили смесь химического фосфата хлорохина, не предназначенную для медицинского использования, услышав сообщение о том, что хлорохин эффективен для лечения COVID-19", — привела пример экс-глава Минздрава.

Кроме этого, по ее словам, бесконтрольное использование ряда рекомендованных протоколами препаратов, которые нужны пациентам с аутоиммунными заболеваниями, может создать их дефицит.

"Даже в условиях пандемии, мы не можем отказываться от науки, доказательств и фактов. Тем более, когда речь идет о лечении COVID-19 и здоровья и жизни пациентов", — резюмировала Супрун.

Как сообщал "Апостроф", санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.

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