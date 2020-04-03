На популярном курорте безлюдные пляжи оккупировали сотни "морских помидоров": фото и видео

На Филиппинах ввели жесткие ограничительные меры в связи с распространением смертельного коронавируса, в связи с чем популярные курорты оказались безлюдными. На одном из филиппинских пляжей по этому случаю заметили необычное явление: сюда приплыли тысячи розовых медуз.
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Как пишут местные СМИ, уже несколько лет медузы под названием "морской помидор" не приближались к берегам.
Сейчас же ситуация изменилась после введения ограничительных мер, так как в прибрежной зоне не стало яхт и моторных лодок. Морские обитатели каждый день приплывают сюда сотнями.
Также в сети опубликовали кадры необычного явления.
Напомним, что на Филиппинах произошла катастрофа с самолетом, который вез врачей и медикаменты.