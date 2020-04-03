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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Нападение "спортсменов" на журналистов в Киеве: раскрыты данные о подозреваемом

пятница, 03 апреля 2020, 21:24
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Ночью, 3 апреля, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который накануне совершил нападение на съемочную группу одного из украинских телеканалов, которые приехали проверить спортивную площадку на Гидропарке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

Нападавшим оказался житель города Бровары Киевской области, 1965 г.р.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его проживания проведен неотложный обыск.

Сейчас задержанный доставлен в Днепровское управление полиции для проведения следственных и процессуальных действий.

Позже будет решен вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", на заседании Кабинета министров 1 апреля было принято решение об усилении карантинных мероприятий для борьбы с коронавирусом. В частности, было запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных, также запретили посещение спортивных и детских площадок.

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