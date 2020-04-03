Приехал с женой и шестью детьми: в Украине от коронавируса умер первый иностранец

В Умани от коронавируса умер иностранец, мужчина отказался от помощи врачей и не подпускал их к себе.

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Об этом написал в Facebook председатель Черкасской областной госадминистрации Роман Боднар.

"В умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019. Об этом только что сообщили в лабораторном центре МОЗ Украины. Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. Во всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции", - написал он.

По его словам, мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

Напомним, что жители Монастырского района Тернопольской области, обратились к президенту Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на некомпетентность местных властей в связи с пандемией коронавируса в Украине.