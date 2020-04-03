Тепло возвращается: синоптик рассказала о погоде до Благовещенья

В пятницу, 3 апреля, воздух в Украине прогреется до плюс 10-16 градусов, потом снова немного похолодает, а настоящее весеннее тепло придет на Благовещение - 7 апреля.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 4-5 апреля холодный атмосферный фронт далекого северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание. Однако, оно будет кратковременным.

"Уже со вторника (7 апреля, - Апостроф), как раз на Благовещение, в Украине просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14 +21 градуса", - порадовала прогнозом Диденко.

Она уточнила, что осадков в ближайшие дни в Украине не ожидается. Исключением могут стать западные области и Харьковщина, где возможны небольшие периодические дожди. 5 апреля в Украине прогнозируется порывистый, до сильного, ветер.

В Киеве 4-5 апреля ночью прогнозируется 0-2 градуса мороза, днем будет не выше плюс 10 градусов, ветер.

"А вот на Благовещение уже пойдут к нам настоящие апрельские градусы, в столице в течение следующей недели потеплеет до +16 +20-ти", - пишет синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в Украинских Карпатах по-прежнему сохраняется зимняя погода, о чем свидетельствует свежее фото, которое было сделано утром 2 апреля.