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УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины

пятница, 03 апреля 2020, 18:22
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Иерархи Украинской Православной Церкви во всех областях Украины передали медикам тесты (DialPlexQ 2019-nCoV), которые Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богродицы закупил в Южной Корее.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Тесты распределены во все областные специализированные лаборатории. В частности, 12,5 тысяч тестов переданы в Киевский городской лабораторный центр и вирусологическую референс-лабораторию "Центра общественного здоровья Минздрава". Еще 5,5 тысяч тестов переданы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова и Главный военный клинический госпиталь – медучреждения, где проходят лечение бойцы из зоны Операции объединенных сил.

В Фонде добавили, что в Николаевской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях УПЦ, помимо тестов, передала больницам дополнительно средства индивидуальной защиты для медиков. Ранее больницы областей получили также от Фонда Вадима Новинского тысячи биозащитных костюмов и респираторов высшей степени защиты для врачей.

Одной из первых тест-системы получила Херсонская область. Сюда поставлены 40 систем на 4000 тестов, 1060 защитных очков и 550 усиленных медицинских масок.

"Хочу в очередной раз поблагодарить тех, кто помогает. Тех, кто объединяется независимо от вероисповедания или политических предпочтений. … Хочу поблагодарить Украинскую православную церковь, Фонд Вадима Новинского, а также тех, кто в рамках работы антикризисного штаба оказывает помощь. Особенно хочу поблагодарить медиков, которые находятся на передовой этой борьбы", - цитирует пресс-служба председателя Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Митрополит Полтавский и Миргородский Филип, передавший 2900 тестов и средства биозащиты для клиник Полтавской области отметил: "Эта совместная акция УПЦ и Фонда Вадима Новинского происходит с благословения Предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это очень важная акция, потому что все украинское общество переживает "нашествие" в связи с этой болезнью, и мы надеемся, что это будет небольшая, но все же помощь для нашей Полтавщины"

Ранее, Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий и основатель Фонда Вадим Новинский передали врачам Александровской клинической больницы (г. Киев) аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения, рассчитанный на одновременную работу с двумя пациентами, а также 100 защитных костюмов многоразового использования и 100 очков. До этого Блаженнейший и Вадим Новинский передали аппарат ИВЛ и такое же количество защитных костюмов и очков для медиков в Детскую областную больницу Черновцов.

Борт с 100 тыс. ПЦР тест-системами прибыл в Украину в понедельник. Груз был доставлен по линии МИД при содействии Офиса Президента.

Тест-системы DialPlexQ позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени. Системы имеют сертификат европейского соответствия и позволяют диагностировать заболевание с точностью 99%. Фонд выделил на их закупку свыше 1,5 млн долл.

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