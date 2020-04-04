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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Коронавирус в Киеве: обновленная карта с самыми зараженными районами

суббота, 04 апреля 2020, 11:33
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По данным на субботу, 4 апреля, в Киеве зафиксированы 214 случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди общего количества новых зараженных - 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков.

При этом, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. Еще 15 лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве.

Также ранее украинка с коронавирусом сбежала из больницы Киева.

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