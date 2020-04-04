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Появилась грустная карикатура на ужесточение карантина в Украине

суббота, 04 апреля 2020, 09:49
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Жесткие карантинные меры в Украине изобразили на карикатуре.

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Картинку разместил на своей Facebook-странице художник Георгий Ключник.

"Социальная дистанция", - подписал он свою иллюстрацию.

Художник нарисовал двоих мужчин, похожих на людей без определенного места жительства. Один из них копается в мусорнике, а другой ожидает своей очереди. Также они соблюдают дистанцию в рамках карантинных мероприятий.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры. Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети публиковали забавную карикатуру про украинцев на карантине. Жесткие меры карантина, введенного из-за угрозы коронавируса, жители разных стран встречают по-разном.

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