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Сын прикрывал спину отца: в сети поделились историей про украинцев, воевавших на Донбассе, фото

суббота, 04 апреля 2020, 05:27
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Украинскому бойцу, который воевал на Донбассе, спасли зрение, а его поддерживает отец, с которым они вместе защищали Родину.

Об этом сообщает волонтер Андрей Танцюра на своей Facebook-странице.

С Донбасса прибыл борт с раненными воинами ВСУ. Среди них был и молодой парень Женя, который ослеп из-за травмы. Врачи клиники им. Филатова помогли ему. Уже через неделю парень смог видеть. Однако пока появилось только предметное зрение - не четкое, только на правом глазу.

Как известно, в медучреждении Жене была удалена травматическая катаракта и внутриглазное кровоизлияние, параллельно был удален осколок, также была проведена замена хрусталика. Лечение продолжается на базе отделения офтальмологии Одесского военного госпиталя.

Также рядом с парнем лежит и его отец - командир Анатолий Васильевич, позывной "Мастер".

"Два выхода в сектор отец и сын прошли вместе, огромное количество боевых выходов, когда спину отца прикрывал его сын! В начале войны отец, уже будучи на фронте, говорил сыну: "Не все должны быть тут, на войне, кто-то должен быть там… ты молод…учеба… девушки – живи полной жизнью!". "Мастер" очень хотел, чтобы сын получил высшее образование и очень не хотел, чтобы он воевал. За универ Женя дал обещание – и его он закончил. А в один прекрасный момент, три года назад, на телефоне "Мастера" раздался звонок: "Папа, я уже в Старичах!" (учебка, Яворский полигон). Отец до сих пор не может описать всю гамму пережитых чувств тогда… С тех пор отец и сын вместе, плечом к плечу и в радости, и в горе… и там на передовой, и тут - в Одесском военном госпитале!", - написал волонтер Андрей Танцюра.

Также он поблагодарил за помощь всех, кто не остался равнодушным к беде украинцев, которые воевали за Родину. Также волонтер указал свою карту для дальнейшей помощи: ПриватБанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю военнослужащей Ольги, которая уже три года служит в боевом подразделении в должности наводчика пулемета.

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