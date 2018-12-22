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Активисты наказали в Одессе подростков, издевавшихся над украинским гимном: опубликовано видео

суббота, 22 декабря 2018, 07:23

В сети опубликовали видео наказания подростков в Одессе за издевательства над гимном Украины.

Об этом сообщает организация "С14" в Одессе на своей странице в Facebook.

Участники "С14" в сети нашли видео, где двое подростков исполняли гимн, однако они не просто пели, а кривлялы слова и выкрикивали фразы связанные с "русским миром".

"Мы никак не могли обойти такой вопиющий случай издевательства над государственными символами", - написали в организации.

Потому члены "С14" разыскали парней и после физических замечаний провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнения гимна Украины. Также последнее сняли на видео и выложили в социальной сети.

"Сказали, что все поняли и больше так не будут", - подытожили активисты.

Как сообщал "Апостроф", полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко порадовал фанатов свежим видео. Украинский футболист показал, как учит своего одноклубника по "Вест Хэму" Адриана исполнять гимн Украины.

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