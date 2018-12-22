Активисты наказали в Одессе подростков, издевавшихся над украинским гимном: опубликовано видео

В сети опубликовали видео наказания подростков в Одессе за издевательства над гимном Украины.
Об этом сообщает организация "С14" в Одессе на своей странице в Facebook.
Участники "С14" в сети нашли видео, где двое подростков исполняли гимн, однако они не просто пели, а кривлялы слова и выкрикивали фразы связанные с "русским миром".
"Мы никак не могли обойти такой вопиющий случай издевательства над государственными символами", - написали в организации.
Потому члены "С14" разыскали парней и после физических замечаний провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнения гимна Украины. Также последнее сняли на видео и выложили в социальной сети.
"Сказали, что все поняли и больше так не будут", - подытожили активисты.
Как сообщал "Апостроф", полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко порадовал фанатов свежим видео. Украинский футболист показал, как учит своего одноклубника по "Вест Хэму" Адриана исполнять гимн Украины.