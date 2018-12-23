Под Киевом автобус с пассажирами врезался в трактор: опубликовано фото

В субботу, 22 декабря, на трассе Киев – Обухов произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Инцидент произошел в Киевской области в 14:45.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек госпитализированы.

"Срочно на место происшествия была направлена дежурная группа отряда аварийно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.

В дальнейшем все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняют представители Национальной полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 22 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, наполненного людьми.