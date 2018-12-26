Напросились: в сети показали видео мощной ответки ВСУ "ихтамнетам" Путина на Донбассе

В сети появилось видео ответного удара бойцов ООС на Донбассе по российско-оккупационным войскам.

Видео опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Однажды, где-то в районе проведения ООС, небратья вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС незамедлительно пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких боевиков", - написал украинский военный.

На видео видно, как в вечернее время происходит бой между украинскими силами и боевиками. В какой-то момент бойцы ООС попадают в боекомплект, который, вероятно, как раз подвезли на позиции боевиков. В результате происходит серия взрывов.

После этого взрывается и ДОТ боевиков.

Пользователи сети поблагодарили украинских военных за службу Украине и адекватный ответ боевикам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео с особенностями "гражданской" войны в Украине для пропагандистов Путина.