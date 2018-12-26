​Стало известно о приключениях жадного офицера войск Путина на Донбассе

Оккупанты на Донбассе пожаловались на жадность и высокомерие своего командира "майора Семеринова".

Об этом написал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ( "Штирлиц").

"Подтверждено пребывания в должности командира 1 мсб 2 омсбр оккупантов, кадрового военнослужащего вс рф - майор Семеринов (неисключительной фамилия прикрытия) 23.12.1977 г.р. Отмечается откровенная высокомерие и неуважение данного офицера к личному составу батальона оккупантов.

В первые дни прибытия в батальонную вновь командир батальона организовал "офицерскую кассу" пополнение которой осуществляются за счет "добровольных" взносов офицеров батальона в размере 500 руб. Средства с указанной "казны" в дальнейшем используются майором Семериновим в собственных целях. Также для личных нужд офицер вс рф отобрал у замполита батальона новый телевизор и спутниковую антенну", - пишет "Штирлиц".

Далее рассказывается, что 23 декабря вновь комбат устроил празднование собственного дня рождения со своими коллегами-россиянами с массовым распитием спиртных напитков и хаотичной стрельбой.

"Действия и отношение к подчиненным командира 1 мсб вызывают острое недовольство со стороны личного состава батальона оккупантов, особенно местных "офицеров", а также оккупационного командования 2 омсбр.

Скорее всего решил отпускничок немного погульбанить и оторваться подальше от собственного дома, но вскоре будет отправлен на прежнее место службы в залесье", - пишет офицер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился ролик, на котором оккупанты в Донбассе рассказывают о том, откуда они приехали воевать с украинцами.