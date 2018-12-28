Купались в бассейне: под Львовом в отеле произошло массовое отравление детей

В гостиничном комплексе в поселке Сходница Львовской области отравились пять детей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В Бориславское отделение полиции 27 декабря поступило сообщение о желудочных расстройствах у пяти детей, которые вместе с родителями приехали из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова и отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. Предварительный диагноз, который установили медики - "диспепсия желудочно-кишечного тракта", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. По факту случившегося открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в начале декабря в воинской части города Василькова Киевской области произошло массовое отравление военных.