В сети ярко высмеяли строительство Россией забора на админгранице с Крымом

Строительство российскими пограничниками заграждения на админгранице оккупированного Крыма сравнили с возведением Берлинской стены.

Соответствующее фото опубликовано на странице в Twitter "Рогозин-на-орбите".

"ФСБ завершила строительство стены на "границе" с Украиной в Крыму", – написал автор поста и в качестве иллюстрации прикрепил фото строительства стены в Берлине.

"Та стена не простояла и 30 лет, эта будет стоять меньше", – ответил на твит пользователь Sternsinger‏ и прикрепил фото разрушения Берлинской стены.

Напомним, Берлинская стена – была построена во время Холодной войны на территории Германской Демократической Республики вокруг Западного Берлина, и существовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.

Как сообщал "Апостроф", российские пограничники заявили о завершении строительства 60-километрового заграждения на админгранице с Украиной в оккупированном Крыму.