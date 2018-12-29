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Распиаренный экспресс Киев-Борисполь снова сломался: опубликованы фото

суббота, 29 декабря 2018, 09:32

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался утром 29 декабря, простояв с пассажирами час на Дарницком вокзале.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.info в Facebook.

"Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице. На помощь приехал второй хиперлуп, пока не поломался. Гаврики, которые его с помпой открывали, вы лохи:) вам подрядчики в лица рыгали", - отметили в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", экспресс в аэропорт "Борисполь" сломался 1 декабря - на следующий день после его запуска. В запуске поезда принимали участие премьер-министр Владимир Гройсман и глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

4 декабря у экспресса не запустился двигатель. 8 декабря стало известно об очередной поломке поезда. Экспресс остановился вскоре после того как отправился по маршруту: на этот раз ему не удалось даже выехать за пределы Киева.

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