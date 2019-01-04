РУС. | УКР.

пятница, 4 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 января

15:31
Отказ от восстановления Насирова в должности ставит под вопрос эффективность судебной реформы - эксперт
15:28
Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали заявление о ее "мастерстве"
15:28
Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" на первых зимних сборах
15:02
Известный посол жестко высказался о замглавы МИД из-за ее слов о дипломатии Украины до 2014 года
15:01
​Польша сделала тревожное заявление по газопроводу Путина в обход Украины
14:53
Ждет маршрутку: в сети показали фото сверхнаглого "героя парковки" в центре Киева
14:49
Трансфер известного украинского нападающего в испанский клуб: появились новые детали
14:31
В Черновцах простились с погибшим бойцом ВСУ: опубликованы фото
14:15
Истинная королева: Тина Кароль в платье за 20 тысяч гривен покорила роскошным образом
14:10
Давно не выходил на связь: стало известно о пропаже в России украинского политзаключенного
13:59
Усик признался, что будет делать, если монахи Лавры примкнут к ПЦУ
13:36
У северной границы Украины могут появиться войска Путина: появился тревожный прогноз
Все новости

Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали заявление о ее "мастерстве"

пятница, 04 января 2019, 15:28

Обвиняемая в смертельном массовом ДТП на улице Сумской в Харькове, Елена Зайцева, прогуливала занятия в автошколе, однако ей засчитывали посещения.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, в ходе досудебного следствия было установлено, что Зайцева отсутствовала на 5 занятиях в течение октября-ноября 2015 года. Об этом есть соответствующие отметки в предоставленной автошколой копии журнала учета занятий группы водителей транспортных средств категории "В". В то же время в журнале указано, что Зайцева была на занятии 9 октября 2015 года, что противоречит справке из Госпогранслужбы Украины, в которой указано, что с 8 по 11 октября 2015 года девушка находилась за пределами страны.

"В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены", – сообщили в пресс-службе.

В то же время, в Министерстве образования и науки заявили, что у них нет информации об аттестации этой автошколы, поскольку она не является заведением профессионального образования и не имеет права выдавать документы государственного образца.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: