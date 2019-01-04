Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали заявление о ее "мастерстве"

Обвиняемая в смертельном массовом ДТП на улице Сумской в Харькове, Елена Зайцева, прогуливала занятия в автошколе, однако ей засчитывали посещения.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, в ходе досудебного следствия было установлено, что Зайцева отсутствовала на 5 занятиях в течение октября-ноября 2015 года. Об этом есть соответствующие отметки в предоставленной автошколой копии журнала учета занятий группы водителей транспортных средств категории "В". В то же время в журнале указано, что Зайцева была на занятии 9 октября 2015 года, что противоречит справке из Госпогранслужбы Украины, в которой указано, что с 8 по 11 октября 2015 года девушка находилась за пределами страны.

"В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены", – сообщили в пресс-службе.

В то же время, в Министерстве образования и науки заявили, что у них нет информации об аттестации этой автошколы, поскольку она не является заведением профессионального образования и не имеет права выдавать документы государственного образца.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов.