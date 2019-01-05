"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика

Один из боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе умер от отравления "неизвестным веществом": боевики пишут о "подлой пуле снайпера".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Умершего боевика звали Дмитрий Томенко, по кличке "Томас". Родился в Докучаевске, в 1993 году, умер в Алчевске 3 января 2019 года. Причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

"Генерал-бухло" активно побеждает ополченцев", – с сарказмом комментируют новость в социальных сетях.

В то же время, источники сепаратистов пишут о том, что боевик "героически погиб" от "подлой пули снайпера".

"Да, всё так и было: подлая пуля снайпера из-под Докучаевска прилетела в Алчевск и отравила юного члена РОА", – шутит Necro Mancer.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один боевик на Донбассе погиб, еще трое получили ранения.