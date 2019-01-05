РУС. | УКР.

суббота, 5 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 января

21:20
"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика
21:06
Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео
20:47
На Донбассе возле пунктов пропуска умерло двое людей: обвиняют боевиков
20:21
Экс-игрок "Шахтера" забил эффектный дебютный гол в Англии: опубликовано видео
20:17
Землю накроет первое в году затмение: что нельзя делать
19:46
В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение: опубликовано фото
19:29
Футболист английского топ-клуба оконфузился после замены: сеть развеселило видео курьеза
19:15
Убийство студенток в Харькове: подозреваемого задержали, фото
19:14
Оригинальные и необычные поздравления с Рождеством 2019
18:51
Все против русских: капитан хоккейной сборной России устроил истерику после поражения в Канаде
18:40
Гибель младенца в Сумах: суд отправил подозреваемых домой
18:11
В Запорожье осквернили памятник защитникам Украины: фото
Все новости

"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика

суббота, 05 января 2019, 21:20

Один из боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе умер от отравления "неизвестным веществом": боевики пишут о "подлой пуле снайпера".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Умершего боевика звали Дмитрий Томенко, по кличке "Томас". Родился в Докучаевске, в 1993 году, умер в Алчевске 3 января 2019 года. Причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

"Генерал-бухло" активно побеждает ополченцев", – с сарказмом комментируют новость в социальных сетях.

В то же время, источники сепаратистов пишут о том, что боевик "героически погиб" от "подлой пули снайпера".

"Да, всё так и было: подлая пуля снайпера из-под Докучаевска прилетела в Алчевск и отравила юного члена РОА", – шутит Necro Mancer.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один боевик на Донбассе погиб, еще трое получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: