Под Днепром детская футбольная команда попала в серьезное ДТП: опубликованы фото

В субботу, 5 января, детская футбольная команда "Зирочка" из Кропивницкого попала в аварию по дороге на соревнования в Желтых Водах.

Об этом сообщают на странице "Небезразличные Желтые Воды" в Facebook.

К счастью, никто из детей не пострадал.

Как отмечается, из-за сложных погодных условий водитель микроавтобуса не справился с управлением. Кроме этого транспорта, в аварии также пострадали два легковых автомобиля.

Юных футболистов после ДТП пересадили в другой автобус и успешно довезли до места назначения. "Зирочка" приняла участие в рождественском турнире на призы ФК "Ингулец".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 5 января на Житомирской трассе под Киевом произошла тройная авария с участием полицейского автомобиля.