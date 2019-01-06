На украинском курорте произошло кровавое побоище: мужчина погиб от удара кочерги

Коллективное побоище с раненым и погибшим произошло в курортном поселке Железный Порт на Херсонщине.

Об этом пишет местное издание kherson.net.ua.

Отмечается, что инцидент произошел, 4 января. В Железный Порт в гости к знакомым приехали трое жителей соседнего села Новофедоровка. В ходе празднования наступившего Нового года между пятью мужчинами вспыхнул конфликт.

"В ход пошли не только кулаки и ноги, но и кочерга. При этом гости жестоко расправились с хозяевами "банкета": 37-летний мужчина с сотрясением мозга и ушибами попал в больницу, а его 50-летний коллега по работе погиб на месте. Очевидно, ему той самой кочергой проломили голову. Причем тело обнаружили только сегодня, 5 января", - сказано в сообщении.

Убийцы с места преступления успели скрыться. Однако сотрудники Голопристанского отделения Национальной полиции сработали оперативно, и менее чем за час задержали в Новофедоровке двоих из них. Личность третьего нападавшего установлена.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестные при поддержке полиции зверски избили соавтора "Мрии".