​Унылый Новый год перешел в тоскливое Рождество: крымчане опять пожаловались на власть

Жители Симферополя в сети жалуются на "развеселые" праздники, которые устроили для них местные "власти".

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Симферополь. Унылый Новый Год переходит в тоскливое Рождество. Как попраздновали?", - говорится в сообщении.

"...Сам парк конечно унылое зрелище. И вот, чтобы добить нас окончательно в 23.00 отключили фонари…", - пишут жители Симферополя.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Они жалуются потому, что в Севастополе не были", "Не знаю...у нас беспредельно уныло", "Это она, великая и неделимая. Зато - великая. В чем? Х.з. но в умах такое творится..... Как раз эти умы и составляют вторую беду Великой...", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото новогодней елки в Крыму, с которой украдены все игрушки.