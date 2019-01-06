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​В сети появилось трогательное поздравление бойцов ВСУ с Рождеством: видео

воскресенье, 06 января 2019, 21:18

Украинские военные с передовой поздравили украинцев с праздником Рождества Христова.

Соответствующее поздравление и видео опубликовано на странице пресс-службы ООС в Facebook.

"Когда украинский народ проходит через серьезные испытания, важно сохранять единство в делах и мыслях и упорно работать на благо нашего народа, а также процветания Украины", - говорится в поздравлении.

На видео бойцы рассказывают трогательные стихи о сочельнике и Рождестве, поздравляя Украину и украинцев со светлым праздником.

При этом воины держат традиционные рождественские свечи в руках.

Как сообщал "Апостроф", бойцы Государственной пограничной службы Украины записали видеопоздравление с Рождеством Христовым и исполнили известную во всем мире песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

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