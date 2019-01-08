Популярный курорт в России стал жертвой мощного шторма: видео разрушений

В курортном городе Сочи (Россия) прошел сильный шторм, который разрушил часть набережной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В результате сильного ветра разрушилась часть олимпийской набережной в Имеретинской бухте Сочи. Непогода сломала уличное освещение, также повреждены велодорожки и зеленые насаждения. Размер ущерба уточняется.

"Набережная регулярно страдает от зимних штормов. Подобное произошло в январе прошлого года - тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений. Восстановить поврежденный участок удалось лишь к лету за 140 миллионов рублей", -говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, в разрушениях виновата продолжающаяся деградация пляжей в этом районе. Первопричиной этого является решение построить морской порт в устье реки Мзымта. Именно он перекрыл выносы гальки на пляжи.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожской области и на побережье Азовского моря ожидаются гололед, сильные снегопады и метели, а также порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду.