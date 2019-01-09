В горсовет Белой Церкви нагрянули с обысками: первые детали

В среду, 9 января, детективы НАБУ нагрянули с обысками в горсовет Белой Церкви (Киевская область).

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NAB Ukraine.

"Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви. Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения городским советом здания по всей вероятности, по завышенной цене в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал Апостроф, ранее в Киеве нагрянули с обысками к защитникам памятника советскому генералу. Кроме того, во вторник, 6 ноября, силовики провели обыски в офисе экс-заместительницы мэра Киева Ирэны Кильчицкой и квартире Елены Бережной, матери погибшего бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной.