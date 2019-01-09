РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

11:57
В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото
11:38
Украину ждет резкое потепление со снегом и дождями: названы даты
11:37
В сети показали фото гигантских очередей на выезд с оккупированного Донбасса
11:30
В команде Ломаченко назвали возможную дату следующего боя
11:29
НАБУ и САП обвинили в попытке затянуть суд по "делу Мартыненко"
11:15
С украшениями за 70 тысяч долларов: Тина Кароль предстала в новом образе
11:10
В военной части ВСУ произошло огненное ЧП
10:50
Украинский футболист совершил героический поступок во время матча в Европе
10:42
В Киево-Печерской лавре пропали ценные иконы: в сети указали на возмутительную деталь
10:40
В стиле Кэрри Брэдшоу: Катя Осадчая поделилась эффектным фото в купальнике
10:27
Классная семейка: Тодоренко поделилась домашним видео
10:20
Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира: опубликовано видео
Все новости

В военной части ВСУ произошло огненное ЧП

среда, 09 января 2019, 11:10

Во вторник, 8 января, в Новоград-Волынске, в расположении военной части ВСУ, произошел серьезный пожар.

Об этом сообщается на Facebook странице 30-ой отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского.

Как отмечается, пожар возник вследствие прогрева военной техники механиком-водителем. Пожарным пришлось тушить возгорание, рискуя своим здоровьем, поскольку поблизости находились боеприпасы.

"Во время очередного прогрева военной техники состоялось самовозгорание машины, в результате чего была повреждена и выведена из строя одна единица. И здесь на "отлично" отработала пожарная команда из состава пожарного взвода нашей бригады. Рискуя собственным здоровьем, ведь рядом находились боеприпасы, пожарные не только не допустили уничтожения военной техники, но и предупредили распространение огня на другие объекты, которые находились рядом... По факту самовозгорания техники назначено служебное расследование, к которому привлечены представители военной службы правопорядка и прокуратуры. Впрочем, самое главное, что среди личного состава пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 декабря в Черновцах произошел самый крупный пожар в городе за последние 20 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: