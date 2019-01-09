В военной части ВСУ произошло огненное ЧП

Во вторник, 8 января, в Новоград-Волынске, в расположении военной части ВСУ, произошел серьезный пожар.

Об этом сообщается на Facebook странице 30-ой отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского.

Как отмечается, пожар возник вследствие прогрева военной техники механиком-водителем. Пожарным пришлось тушить возгорание, рискуя своим здоровьем, поскольку поблизости находились боеприпасы.

"Во время очередного прогрева военной техники состоялось самовозгорание машины, в результате чего была повреждена и выведена из строя одна единица. И здесь на "отлично" отработала пожарная команда из состава пожарного взвода нашей бригады. Рискуя собственным здоровьем, ведь рядом находились боеприпасы, пожарные не только не допустили уничтожения военной техники, но и предупредили распространение огня на другие объекты, которые находились рядом... По факту самовозгорания техники назначено служебное расследование, к которому привлечены представители военной службы правопорядка и прокуратуры. Впрочем, самое главное, что среди личного состава пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 декабря в Черновцах произошел самый крупный пожар в городе за последние 20 лет.