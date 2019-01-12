Чемпион мира впервые прокомментировал смертельное ДТП, в которое он попал под Ровно: видео

Чемпиона мира по армспорту Олега Жоха рассказал о ДТП, в которое он попал в ноябре со своим отцом и другом.

Об этом сообщает ресурс "Острог.район".

В сети появилось видео о реабилитации спортсмена после аварии. В ноябре 2018 года в ДТП под Ровно погиб отец Жохи и его друг - 15-кратный чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь. А сам Олег находился в коме.

Сейчас рукоборець демонстрирует превосходную динамику, однако работать еще есть над чем. Спортсмен практически не помнит, как оказался в медучреждении до сих пор не хочет воспринимать, что в аварии потерял двух близких людей. Олега снова учили ходить, однако врачи уверены, что парень вернется в спорт.

"В общем мне уже лучше. Я могу ходить, могу взять рукой что-то не тяжелое. Больших нагрузок не даю, но легкие нельзя. Все мои тренировки направлены на то, чтобы все работало так, как должно", - рассказывает о своем состоянии Олег.

Как сообщал "Апостроф", 11 января под Николаевом в ДТП серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.