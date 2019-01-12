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ДТП с генералом ВСУ под Николаевым: появились новые подробности и фото

суббота, 12 января 2019, 07:25

ДТП под Николаевом, в котором серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, произошло из-за гололеда.

Об этом сообщается на странице Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

"ДТП произошло в условиях сильной гололедицы. Состояние пострадавших, пострадавших в ДТП оценивается как средней тяжести и стабильное. По факту дорожно-транспортного происшествия представителями Военной службы правопорядка проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП, в котором серьезно пострадал Кропивченко, произошло на трассе Николаев – Благовещенское. Там столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Daеwoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом. Кроме генерала, в аварии пострадал еще один военнослужащий.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный чиновник устроил смертельное ДТП на Закарпатье.

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