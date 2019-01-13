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Суицид на светофоре: во Львове произошло странное ЧП

воскресенье, 13 января 2019, 21:32

Во Львове на улице Городоцкой мужчина пытался повеситься на светофоре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает УНИАН.

По его словам, мужчину спасли патрульные, проезжавшие неподалеку.

"По ул. Городоцкой (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу - жив", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Львова на тротуар обвалилась часть фасада здания.

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