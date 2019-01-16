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​Скандальный киевский священник назвал украинские власти врагами Христа

среда, 16 января 2019, 10:07

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) назвал действующую власть врагами Христа и заявил, что не желает "иметь с ними дела".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Раньше было 7 000 монахов, раньше помогал император и помогали благодетели. Сегодня у нас два человека, которые немножко так помогают, а все остальные убежали. А с этой властью - не хочу иметь с ними ни дела, ни их денег. Потому что это враги церкви, враги Христа", - заявил митрополит.

Смотреть с 22.57 мин.

Как сообщал "Апостроф", священник также рассказал о том, как из-за его проклятия умерли три человека.

Ранее митрополит Павел попал в скандал с подготовкой к Томосу. Также в конце ноября СБУ проводила обыски по месту жительства митрополита Павла.

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