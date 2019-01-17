Боевики ДНР-ЛНР понесли крупные потери с начала года: подробности боев с ВСУ

С начала года в зоне военного конфликта на Донбассе были ликвидированы 30 человек, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Штирлиц - инфо/shtirlitz.info.

Помимо этого, только за среду, 16 января потери боевиков составили 16 человек.

Кроме того, на странице фонда "Вернись живым" опубликовано видео с ликвидацией транспорта боевиков в среду, 16 января.

"Примерно в 20:00 в районе н.п. Жабуньки был уничтожен транспорт с противником, в результате чего ликвидированы пятеро боевиков. Еще трое оккупантов, по данным украинской разведки, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе потеряли двоих человек убитыми, а также лишились пяти единиц техники, в том числе двух грузовиков с боеприпасами и миномета.

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