Разгорелся скандал вокруг поступка учителей, которые везли украинских школьников в Италию: видео

Во время экскурсии львовских школьников один из учеников взял с собой вместо биометрического заграничный паспорт без визы: учителя высадили парня на границе, и тот почти 300 км добирался домой самостоятельно.

Об этом сообщается в репортаже ТСН.

Как отмечается, 10 января старшеклассники с директором и завучем отправились в Италию, однако на пункте пропуска в Чопе выяснилось, что Николай Дуденков (так зовут ученика) взял не тот паспорт.

"Это моя ошибка, что я ему дала не тот паспорт, но это не повод был оставлять его в опасности. Первый был вариант: давайте мы привезем вам другой паспорт, пожалуйста подождите – нет, нам было категорически отказано в этом. Завуч сказала, что автобус вас однозначно ждать не будет", - рассказала мать школьника Татьяна Бойко.

Она говорит, что учителя заверили – сын под опекой пограничников, его посадят к кому-то в авто и привезут во Львов. Однако после нескольких часов ожидания Николай решил добираться домой сам. "Я пошел на заправочную станцию, она была рядом. Меня заправщик решил подвезти за 80 гривен к станции. Я заплатил деньги, чтобы меня посадили, ну, чтобы меня впустили в поезд", - говорит школьник.

После этого Николай оказался в больнице с бронхитом и ангиной. Мать утверждает, что это следствие того, что сын несколько часов мерз на границе.

В школе признают, что должны были с туроператором проверить документы еще перед выездом, но не считают, что ребенок остался в опасности. К тому же якобы мать заверила, что подвезет паспорт на границу. "Мама говорила, что она едет, Николай говорил, что мама уже BlaBlaCar взяла, что она нас догонит на границе Венгрии. Мы два с половиной часа стояли на границе с Украиной, потом два часа стояли на границе с Венгрией, то есть времени было достаточно - четыре часа, 270 километров до Чопа", - пояснила директор школы Людмила Заремба.

Разбирательство инцидента продолжается. В школе работает образовательная комиссия. Вероятнее всего, и директора, и завуча ждет дисциплинарная ответственность, так как они, кроме прочего, еще и не сообщили о поездке за границу департамент образования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одной из школ Киева произошел конфликт между учеником и учительницей младших классов, которая публично унизила мальчика.