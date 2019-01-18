Убивавшая украинцев белоруска рассказала, как ее пытал боевик по кличке "Берия": опубликованы фото

Боевик так называемой ДНР из Беларуси Наталья Красовская о пытках в рядах боевиков.

Об этом сообщает Наша Нива.

"Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был — Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: "Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!" Это продолжалось двое суток", - рассказала она о своем путешествии в тогдашнее здание СБУ в Славянске.

По ее словам, 9 мая, когда боевики устроили в Славянске празднование Дня Победы, и, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения, к ней спустились в подвал, развязали ноги и сняли наручники. Наталью и еще одного задержанного погрузили в машину и отвезли на тот же блокпост в Черевковке. Там ее передали медикам. Красовскую положили в Славянский городской госпиталь с диагнозом "смещение межпозвоночного диска» и "опущение левой почки". Женщина утверждает: это — последствия двухдневных побоев.

О том, что Наталья побывала в застенках боевиков, свидетельствует и переписка Михаила Полынкова со своим соратником, где Полынков говорит: "Она прошла все круги ада, начиная от нашего "НКВД".

"Как пришла в себя, командир с позывным Егерь сказал: все, ты теперь в списках нашего отряда. До границы с Россией, говорит, не успеешь добежать. К украинцам сунешься — передадим сведения, что ты воевала. Так я осталась на Черевковке в качестве девочки для битья. Все меня унижали, опускали", — жалуется Красовская.

Как сообщал "Апостроф", бизнесмен рассказал о жестоких пытках в плену у боевиков ДНР.