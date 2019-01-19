​Появилось свежее доказательство присутствия на Донбассе войск Путина: фото

На Донбассе запечатлели, передвигавшийся по улице Донецка, российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом написал блогер "Фашик Донецкий", публикуя соответствующие снимки.

"Видите на фото машину? Это русский рэб, шиповник, если не ошибаюсь. Но кацапов на Донбассе нет. Странно, кацапов нет, а русский рэб есть. Его, наверное, американцы подбросили. Или шахта родила? Или обдроченцы отжали этот рэб у всУ? Ой, все. Ладно, хватит русофобию разводить. Чувак, водила рэб-а, он просто заблудился, хули не ясно?

Кстати, открою секрет- расцветка военного авто именно русских кадровых военных, а не местной пи*доты с автоматами, об этом знают все адекватные люди на оккупированных. Брешу, о расцветке знают все, кроме ваты. Ибо вата людьми не является, это двуногие зомбаки. Для тех, кто не в курсе, где сделано фото, повторяю — это Донецк, район магазина Вильнюс, русский рэб едет по улице университетской", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.