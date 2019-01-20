​Пиарятся на "отжатом": журналист высмеял фото торжественной акции боевиков в Донецке

Оккупанты открыли ЗАГС в здании бившего христианского семейного центра, который отняли у прежних владельцев.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Twitter.

"ДНРовцы открыли ЗАГС в отжатом здании христианского семейного центра. Все, как обычно. Построить новое здание "освободители" не способны. Зачем что-то создавать, когда можно захватить чужое имущество и перерезать ленточку?", - говорится в сообщении.

Как сообщают "Новости Донбасса", здание было отобрано вооруженными представителями ДНР в июле 2018 года.

Также сообщалось, что в 2018 году в Донецке оккупанты открыли "ЗАГС" в здании, где ранее располагалось церковь мормонов. В 2015 году еще одна церковь мормонов в Донецке стала "центром детского творчества".

Как сообщал "Апостроф", оккупанты обещают местному населению, что уже вскоре гражданам ЛДНР начнут выдавать паспорта РФ.